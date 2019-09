Botola: voici le programme de la première journée

Voici le programme des matchs de la première journée de Botola Maroc Télécom D1 de football (2019-2020), prévue samedi et dimanche :

Trois matchs comptant pour cette journée seront reportés, en raison de la participation du Raja et du Wydad de Casablanca à la Ligue des champions d’Afrique et de la Renaissance de Berkane et du Hassania d’Agadir à la Coupe de la Confédération africaine.

– Samedi 14 septembre :

16h00 : Olympic de Safi – Olympique Khouribga (Stade El massira – Safi)

18h00 : Moghreb de Tétouan – AS FAR (Stade Saniat Rmel – Tétouan)

20h00 : FUS de Rabat – Ittihad de Tanger (Stade Prince Héritier Moulay El hassan- Rabat)

– Dimanche 15 septembre

17h00 : Youssoufia de Berrechid – Renaissance Zemamra (Complexe Municipal – Berrechid)

20h00 : Rapide Oued Zem – Mouloudia d’Oujda (Stade municipal – Oued Zem).

S.L. (avec MAP)