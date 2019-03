Botola: voici le programme de la 22ème journée

Voici le programme de la 22ème journée de Botola Maroc Télécom D1 de football :

– Samedi 16 mars :

15h00 : Chabab Rif Al Hoceima – Olympic Safi.

19h00 : Moghreb de Tétouan – FUS de Rabat.

– Dimanche 17 mars :

16h00 : Mouloudia d’Oujda – Rapide Oued Zem.

19h00 : Olympique Khouribga – Youssoufia de Berrechid.

– Mercredi 27 mars:

18h00: Difaâ El Jadida – Wydad de casablanca.

20h00: Hassania d’Agadir – Kawkab de Marrakech.

Raja de Casablanca – Ittihad de Tanger (Heure et date à déterminer).

Renaissance de Berkane – AS FAR (Heure et date à déterminer).

