Botola, VAR, sociétés sportives… Fouzi Lekjaa dit tout (VIDEO)

Ce lundi au Palais des Congrès de Skhirat, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a livré sa vision pour réformer le football national.

Le patron de la FRMF a tout d’abord souligné la nécessité de créer deux nouvelles Ligues, à savoir la Ligue nationale du football féminin et la Ligue national du football diversifié.

Fouzi Lekjaa a avoué l’existence de carences dans le processus de formation des jeunes joueurs, ajoutant qu’il se penchera sérieusement sur cette question.

Et ce n’est pas tout. Lekjaa a fait savoir que la FRMF travaillera pour augmenter la représentation du Maroc aux niveaux continental et mondial. Et d’ajouter, par ailleurs, que l’instance adoptera une nouvelle politique de gestion financière.

Enfin, Fouzi Lekjaa, a affirmé que les clubs devront entamer la procédure de changement de statut, d’associations en sociétés sportives, avant le début du championnat.

Lekjaa a ainsi lancé un énième ultimatum aux présidents des équipes qui devraient accélérer les choses avant le début du championnat. Et de préciser que “les clubs qui ne mettront pas leurs statuts à jour, d’ici la prochaine Assemblée générale de la FRMF en septembre, n’auront pas le droit de disputer la Botola la saison prochaine”.

A.K.A.