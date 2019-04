Botola: un derby fou entre le Wydad et le Raja (VIDEOS)

Le Wydad et le Raja de Casablanca se sont quittés sur un nul (2-2), ce dimanche au grand stade de Marrakech, en match comptant pour la 25ème journée de Botola.

Les Rouges ont pris l’avantage à la 12e minute de jeu par le biais de Walid El Karti. La réaction des Verts n’a pas tardé. Soufiane Rahimi a égalisé la mise à la 19e minute tirant profit d’une faute de Salaheddine Saidi. Alors que tout le monde pensait que la première période allait se terminer sur ce score, Saidi a rectifié le tir en redonnant l’avantage aux siens (45+1).

La seconde période était très serrée et solide entre les deux parties. Les hommes de Faouzi Benzarti se sont montrés très dangereux tout comme ceux de Patrice Carteron. Le technicien français a fait appel à son buteur, Mohcine Iajour, qui a fait son entrée en jeu pour tenter de remettre les compteurs à zéro. Et c’est avec un but somptueux que le joueur a égalisé pour les Verts à la 73e minute du match. Le score est resté inchangé jusqu’à le coup de sifflet final (2-2).

Le 126e derby casablancais a tenu ses promesses. Le Wydad reste leader du classement (52 pts), suivi du Raja (43 pts) avec un match en retard.

N.K