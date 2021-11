Botola: résultats, buteurs et classement général (10e journée)

Voici les résultats avec buteurs à l’issue des matches de la 10e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football:

— Samedi 6 novembre:

Rapide Oued Zem 0 Jeunesse sportive Salmi 2 Haytham El Bahja (53e) et Zakaria Belmaachi (67e s.p) Chabab Mohammedia 1 Kamal EL Keraa (78e) Olympique Khouribga 0

Olympic Safi 0 Maghreb de Fès 0

Wydad Casablanca 1 Salaheddine Benichou (78e)

Raja Casablanca 1 Marouane Hadhoudi (80e) — Dimanche 07 novembre:

Hassania Agadir 1 Birahim Gaye (86e s.p) AS FAR 2 Lambert Areina (14e) et Edilson Borges (32e s.p)

Youssoufia Berrechid 1 Wakili Yacine (36e s.p) Mouloudia Oujda 0 FUS Rabat 2 Anas Bach (45e) et Mehdi Karnass (68e)

Ittihad de Tanger 1 Difaa El Jadida 1 Zakaria Hadraf (31e)

Renaissance Berkane 1 Hamza El Moussaoui (54e).

Et voici le classement général de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, à l’issue des matches de la 10e journée, joués dimanche:

Pts J

1- Wydad Casablanca 26 10

2- Raja Casablanca 21 10

3- Jeunesse Sportive Salmi 19 10

4- AS FAR 18 10

5- Renaissance Berkane 16 10

6- Difaâ El Jadida 15 10

7- Chabab Mohammedia 14 10

8- Maghreb Fès 13 10

9- Youssoufia Berrechid 11 10

— Hassania Agadir 11 10

11- Olympique Khouribga 10 10

12- Olympic Safi 9 10

— Mouloudia Oujda 9 10

14- FUS Rabat 8 10

— Ittihad Tanger 8 10

16- Rapide Oued Zem 4 10.