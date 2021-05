Botola Pro: résultats, classement et buteur / 16ème journée

Voici les résultats avec buteurs des matches de la 16ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, disputée mardi et mercredi:

— Mardi 11 mai :

Difaâ El Jadida 0

Olympic Safi 1 Hamza Khabba (84è).

Ittihad Tanger 1 Axel Meye (83è, s.p.).

Hassania Agadir 1 Abdelali El Khanboubi (90+3è)

Mouloudia Oujda 0

Rapide Oued Zem 0

— Mercredi 12 mai :

AS FAR 3 Abdelilah Amimi (43è, 45+2è) et Zakaria Fati (71è)

Maghreb Fès 2 Alimi Sikiru (28è) et Alaeddine Ajray (40è)

Raja Casablanca 1 Soufiane Rahimi (19è) FUS Rabat 1 Mehdi El Bassel (90+1)

Renaissance Berkane 2 Zayd Karrouch (36è) et Hamdi Laachir (90è) Renaissance Zemamra 0

Chabab Mohammédia 0

Moghreb Tétouan 0

Youssoufia Berrechid – Wydad Casablanca (reporté)

Voici le classement de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, au terme des matchs de la 16ème journée, joués mardi et mercredi:

Pts J

1- Wydad Casablanca 31 15

2- Raja Casablanca 30 16

3- AS FAR 27 16

4- Hassania Agadir 24 16

— Ittihad Tanger 24 16

6- Renaissance Berkane 22 16

7- Mouloudia Oujda 21 16

— Olympic Safi 21 16

9- FUS Rabat 19 16

10- Chabab Mohammedia 18 16

— Moghreb Tétouan 18 16

— Maghreb Fès 18 16

13- Youssoufia Berrechid 17 15

— Difaâ El Jadida 17 16

15- Rapide Oued Zem 16 16

16- Renaissance Zemamra 12 16.

