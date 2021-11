Botola Pro: résultats, buteurs et classement général (8e journée)

Ci-après les résultats avec buteurs de la 8e journée de la Botola Pro:

— Vendredi 29 octobre: Chabab Mohammedia 2 Kamal El Keraa (14e) et Ismail Moutaraji (45e+2)

Hassania Agadir 0

Youssoufia Berrechid 0 Olympic Safi 0 — Samedi 30 octobre:

FUS Rabat 1 Reda Hajhouj (16e)

Olympique Khouribga 2 Zouheir El Hachimi (52e) et Kabelo Seakanyeng (82e)

Difaa El Jadida 0 Raja Casablanca 2 zakaria Habti (53e) et Marouane Hadhoudi (83e)

Mouloudia Oujda 2 Abdellah Khafifi (69e s.p et 86e)

Jeunesse sportive Salmi 4 Mouhcine Erbibi (39e s.p et 45e+7 s.p), Mustapha Sahd (60e) et Redouane Karoui (90e+1)

— Dimanche 31 octobre: Renaissance Berkane 4 Issoufou Dayo (4e), Brahim El Bahraoui (48e et 77e) et Lukombe Chadrack (68e) Ittihad de Tanger 1 Ahmed Hamoudane (7e) Wydad Casablanca 1 Guy Mbenza (86e) Maghreb de Fès 0

Rapide Oued Zem 0 AS FAR 3 Edilson Borges (13e), Noah Sadaoui (32e) et Abdelilah Amimi (86e).

Ci-après le classement général de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, à l’issue des matches de la 8e journée, disputés dimanche: Pts J 1- Wydad Casablanca 22 8

2- Raja Casablanca 19 8

3- Difaâ El Jadida 14 8

4- Jeunesse sportive Salmi 13 8

5- Renaissance Berkane 12 8

— AS FAR 12 8

7- Maghreb Fès 11 8

8- Chabab Mohammedia 10 8

— Olympique Khouribga 10 8

10- Mouloudia Oujda 9 8 11- Olympic Safi 8 8

— Youssoufia Berrechid 8 8

— Hassania Agadir 8 8

14- FUS Rabat 5 8

— Ittihad Tanger 5 8

16- Rapide Oued Zem 3 8.