Botola Pro: l’Olympic Safi et le Rapide Oued Zem font match nul (VIDEO)

L’Olympic de Safi (OCS) et le Rapide Oued Zem (RCOZ) se sont neutralisés (0-0), samedi soir au stade El Massira de Safi, en match comptant pour la 5è journée de la Botola Pro D1.

Au terme de ce nul, l’OCS s’est emparé seul de la 5è place avec 6 points, alors que le RCOZ a grimpé d’un cran (15è/ 2 pts) pour laisser la dernière loge à l’Ittihad de Tanger (1 pt), qui se produit en soirée chez la Jeunesse Sportive Salmi.

Plus tôt, le Maghreb de Fès s’est largement imposé à domicile face au Youssoufia Berrechid grâce à un doublé d’Alaeddine Ajraie (17è et 53è) et à un but de Saifeddine Bouhra (57è).

A la faveur de ce succès, le premier de la saison pour 2 nuls et autant de défaites, le MAS se hisse à la 6è place avec 5 points, aux côtés du Chabab Mohammedia, de l’AS FAR et du Mouloudia Oujda.

De son côté, le CAYB occupe la 10è position avec 4 points, avec la Renaissance de Berkane, l’Olympique Khouribga et le Hassania Agadir.

DM