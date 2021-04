Botola Pro: les résultats, le classement et les buteurs

Voici les résultats avec buteurs des matches de la 13è journée de la Botola Pro D1 « Inwi »de football:

Vendredi 23 avril :

AS FAR 0 Hassania d’Agadir 2 Amine Sadiki (61è) et Zouhair Chaouch (83è) Renaissance Zemamra 1 Mohamed Radouani (35è)

Moghreb de Fès 1 Mohamed El Fekih (13è)

Samedi 24 avril :

Mouloudia Oujda 1 Aboubacar Camara (58è) Moghreb Tétouan 2 Mohamed Kamal (45è+2) et Shaaban Chilunda (55è)

Chabab Mohammédia 0

Youssoufia Berrechid 1 Aziz Ennakhli (20è) Rapide Oued Zem 2 Soufiane Hariss (16è) et Issam Boudali (37è) FUS de Rabat 1 Mountassir Lahtimi (5è)

Dimanche 25 avril:

Raja de Casablanca 2 Abdelilah Hafidi (5è, 61è) Olympic de Safi 0 Renaissance Berkane 2 Hamdi Laachir (3è) et Alain Traoré (51è) Difaa d’El Jadida 0 Ittihad Tanger 3 Youssef Anouar (72è s.p.), Axel Maye (77è s.p.) et Mohamed Chibi (90è+4) Wydad de Casablanca 2 Ayoub El Amloud (8è) et Saimon Msuva (38è).

Voici le classement général de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, au terme des matches de la 13ème journée:

Pts J

1- Wydad Casablanca 26 12

2- Raja Casablanca 25 13

3- Hassania Agadir 20 13

— AS FAR 20 13

— Ittihad Tanger 20 13

6- Renaissance Berkane 18 12

— Olympic Safi 18 13

8- Mouloudia Oujda 17 13

— Youssoufia Berrechid 17 13

10- Chabab Mohammedia 15 13 — Moghreb Tétouan 15 13

— Maghreb Fès 15 13

13- FUS Rabat 14 13 14- Renaissance Zemamra 11 13

— Difaâ El Jadida 11 13

— Rapide Oued Zem 11 13.