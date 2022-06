Botola Pro: le Raja s’offre 3 points face à l’AS FAR (VIDEO)

Le Raja de Casablanca a battu l’Association Sportive des FAR deux buts à un et s’est octroyé 3 points ce mercredi, pour le compte de la 29e journée de la Botola Pro D1, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Le Raja s’est imposé deux buts à un après avoir clos la première moitié de la rencontre sur un score nul de 1 but partout.

Plus tôt cette saison, les deux formations n’avaient pas réussi à se départager pour le compte de la 14e journée (1-1). Durant la saison précédente, les Verts l’avaient emporté contre les militaires pour le compte de la 21e journée (3-2), et Rabat et les Vert et blanc avaient fait match nul à l’occasion de la 6e journée (1-1).

Les Casablancais ont ouvert la marque à la 23e minute avec une réalisation de Benjdida. Les Rbatis ont rattrapé le score à la 39e minute avec une réalisation d’Ismail Khafi. Le RCA a pris le contrôle du match à la 57e minute avec une réalisation de Beni Badibanga.

Au terme de cette rencontre, le Raja de Casablanca, 59 points, se maintient à la deuxième place, alors que l’AS FAR se maintient à la troisième place avec 45 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, l’Association Sportive des FAR évoluera à domicile face à l’Olympique de Khouribga, tandis que le Raja jouera à l’extérieur face au Maghreb de Fès.

M.S.