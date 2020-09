Botola Pro : le Raja repasse en tête (vidéos et classement)

Le Raja de Casablanca a dominé dimanche soir le Difaâ d’El Jadida (3-1) et retrouve la tête du classement de Botola Pro D1, en match retard comptant pour la 24è journée, disputé au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Dès l’entame de la rencontre, les Rajaouis qui ne pouvaient pas se permettre un faux pas, ont ouvert le score sur un but de Soufiane Rahimi (3è), avant que son coéquipier Mohamed Makaazi ne double la mise à six minutes de la pause.

Bien décidés à décrocher les trois points de la victoire, les Verts ont aggravé le score, de retour des vestiaires, grâce au capitaine du club casablancais Mohsine Moutouali qui inscrit le troisième but sur un penalty obtenu à la 53è minute.

Lors du temps additionnel, les Jadidis ont réduit le score sur un penalty victorieusement transformé par le milieu de terrain Mehdi Karnass. Tout en maîtrise et en efficacité depuis le début de la rencontre, les hommes de Jamal Sellami se sont logiquement imposés et retrouvent leur place de leader du classement après avoir été détrônés plus tôt dans la soirée par le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Renaissance de Zemamra (2-1).

Grâce à cette victoire, le Raja est désormais leader du classement avec un total de 48 points à une longueur d’avance sur son rival casablancais (2è, 47 pts), tandis que la Renaissance de Berkane occupe la troisième place avec 44 points grâce à sa victoire samedi face à l’Olympique de Khouribga (0-1).

Pour sa part, le Difaâ stagne à la septième place avec un total de 35 unités.

Plus tôt dans la journée, le Raja de Béni Mellal s’est incliné à domicile face à l’Ittihad de Tanger (0-1), en match retard comptant pour la même journée.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre du Tangérois Mehdi Khallati qui permet, aux siens, de décrocher les trois points de la victoire et quitter la zone de relégation.

Le Wydad de Casablanca a arraché, dimanche soir, une victoire in extremis sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra (2-1), en match retard comptant pour la 24è journée, et reprend provisoirement la tête du classement.

Les Rouge et blanc ont pris de court les locaux qui concèdent dès la 8è minute un but inscrit par l’attaquant Ismail El Haddad. De retour des vestiaires, les hommes de Said Chiba ont réussi à remettre les pendules à l’heure grâce à Issam Benbouabdellah (59è). A une minute de la fin de la rencontre, les Wydadis ont arraché la victoire sur un penalty inscrit par Yahya Jabrane qui permet, aux siens, de décrocher les trois précieux points et reprendre provisoirement la tête du classement avec un total de 47 points en attendant l’autre rencontre de la soirée qui oppose le Raja de Casablanca et le Difaâ d’El Jadida.

Pour sa part, le club de Zemamra, qui concède sa onzième défaite de la saison, stagne à la 14è position du classement avec 25 unités.

Voici le classement de Botola Pro D1 au terme des matchs de mise à jour disputés, dimanche, pour le compte de la 24è journée:

Pts J

1- Raja Casablanca 48 24

2- Wydad Casablanca 47 24

3- Renaissance Berkane 44 24

4- Mouloudia Oujda 41 25

5- FUS de Rabat 37 24

6- AS FAR 36 25

7-Difaa El Jadida 35 26

8- Moghreb Tétouan 33 25

9- Olympic Safi 32 25

10-Youssoufia Berrechid 30 26

11- Hassania Agadir 28 24

12- Rapide Oued Zem 27 24

13- Ittihad Tanger 26 25

14- Renaissance Zemamra 25 24

15- Olympique Khouribga 24 26 16- Raja Béni-Mellal 11 25.

MD