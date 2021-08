Botola Pro: le mercato estival prolongé

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a décidé de prolonger la période du mercato estival, qui devait se terminer début septembre.

Le mercato a a été ainsi prolongé d’une semaine, et prendra ainsi fin le 9 septembre prochain. La FRMF a pris cette décision afin de permettre aux clubs de finaliser leurs contrats, notamment après la modification de la loi sur le recrutement des joueurs étrangers. Cette loi permettra aux équipes du championnat de recruter 5 joueurs étrangers au lieu de 4, et autorise le recrutement de gardiens de but étrangers.

Notons que le mercato actuel au Maroc est très mouvementé, tous les clubs voulant renforcer leurs rangs pour la saison à venir.

M.F.