Botola Pro: le FUS remporte le derby de la capitale aux dépens de l’AS FAR (VIDEOS)

Le FUS de Rabat s’est imposé contre l’Association Sportive des FAR par 2 buts à 1, ce samedi au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, à l’occasion de la 20e journée de la Botola Pro D1.

Déjà en tête en fin de la première période avec 1-0, les Fussistes ont su maintenir leur avantage jusqu’au dernier coup de sifflet, faisant évoluer le score à 2-1.

Lors de la dernière saison, le FUS avait défait les militaires à l’occasion de la 19e journée (2-1), alors que les deux clubs avaient fait match nul pour le compte de la 4e journée (0-0).

Le FUS a débloqué le compteur à la 38e minute avec une réalisation de Reda Hajhouj. Il a ensuite creusé l’écart avec un but d’Ayoub Nanah à la 84e minute. Les Militaires ont diminué l’écart à la 90e+1 minute avec un but contre son camp inscrit par Anas Bach.

Au terme de ce match, les Fussusites et l’AS FAR se classent respectivement aux cinquième et sixième places, avec 28 points chacun et un goal-average favorable pour les hommes de Jamal Sellami.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, l’AS FAR jouera à domicile face à l’Ittihad de Tanger, alors que le FUS se déplacera chez le Hassania d’Agadir.

M.S.