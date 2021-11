Botola Pro. L’AS FAR et l’Olympic de Safi se quittent bons amis (VIDEO)

L’Association Sportive des FAR (AS FAR) et l’Olympic de Safi (OCS) ont fait match nul (1-1), ce samedi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour la 11e journée de la Botola Pro D1.

Les visiteurs ont ouvert le score par Hamza Khabba (19e), avant que Mohamed Chibi n’égalise pour les Militaires à la 90e minute de la rencontre.

A l’issue de cette rencontre, l’AS FAR occupe la 3e place du classement avec 19 points, tandis que l’Olympic de Safi est 11e avec 10 unités.

Lors de la prochaine journée, l’Olympic de Safi recevra le Raja de Casablanca le 23 novembre à 20h30, tandis que l’AS FAR se déplacera chez le Maghreb Fès le 24 du même mois à 18h15.

M.S. (avec MAP)