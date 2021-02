Botola Pro: l’AS FAR et le Raja se quittent bons amis (VIDEO)

L’AS FAR et le Raja de Casablanca se sont quittés sur un nul (1-1), en match comptant pour la 6e journée de Botola Pro D1, disputé ce mercredi soir au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Les locaux ont pris de court les Rajaouis dès la deuxième minute du jeu par le biais de Réda Slim qui a ouvert le score lors de ce classico disputé dans la capitale.

Les Militaires ont réussi à maintenir l’avantage lors de la première période mettant en péril les velléités offensives des Verts. Pour inverser la vapeur, Jamal Sellami a aligné en seconde période ses stars Soufiane Rahimi et Abdelilah Hafidi dont l’absence s’est très vite fait sentir lors de la première mi-temps.

En effet, après avoir multiplié les assauts, les Verts sont parvenus à la 74e minute à remettre les pendules à l’heure grâce au Congolais Ben Malango Ngita.

Les hommes de Sellami ratent l’occasion de damer le pion au Wydad de Casablanca (15 pts) et demeure dauphin du classement avec un total de 14 points, tandis que l’AS FAR occupe la 10e position avec 6 unités, aux côtés du FUS de Rabat, de la Renaissance de Zemamra, du Rapide Oued Zem et du Hassania d’Agadir.

M.S. (avec MAP)