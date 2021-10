Botola Pro: défaite du Mouloudia d’Oujda à domicile (VIDEOS)

La Jeunesse sportive Salmi (JSS) a surclassé le Mouloudia d’Oujda (MCO) par 4 buts à 2, à l’occasion de la 8e journée de la Botola Pro D1, ce samedi au stade d’honneur d’Oujda.

Déjà en tête à la fin de la première partie (0-2), la JS Salmi a su gérer son avance jusqu’à la fin du match, et a fini la rencontre sur le score de 2-4. L’ouverture du score pour l’équipe de Had Soualem est survenue grâce à un penalty de Mouhcine Erbibi (39e), qui inscrit le deuxième but à la 45e+7 minute de la même manière, suivi d’une réalisation de Mustapha Sahd à la 60e minute.

Grâce à un doublé d’Abdellah Khafifi (69e et 86e), le MCO a réduit l’écart, avant que la Jeunesse sportive Salmi n’enfonce le clou à la 90e+1 minute sur un but de Redouane Karoui.

Au terme de cette rencontre, la JSS grimpe à la quatrième place avec 13 points, alors que le club oujdi, 9 points, reste à la huitième place du classement. Pour la prochaine journée de la Botola Pro D1, la JSS jouera à domicile au stade municipal de Had Soualem et affrontera le FUS de Rabat (FUS) mardi prochain, tandis que le MCO se rendra chez la Renaissance de Berkane (RSB) jeudi, au stade municipal de Berkane.

M.S.