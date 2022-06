Botola Pro D1: le Wydad creuse l’écart à la tête du classement (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca s’est imposé un but à zéro contre la Renaissance de Berkane et s’est octroyé 3 points ce mercredi au stade municipal de Berkane, à l’occasion de la 27e journée de la Botola Pro D1.

Après avoir terminé la première moitié du match sur un score nul (0-0), le Wydad l’a finalement emporté un but à zéro.

Plus tôt cette saison, les Rouges avaient battu les Oranges à l’occasion de la 12e journée (2-0). Lors de la dernière saison, les Rouge et Blanc avaient surclassé Berkane pour le compte de la 23e journée (0-2), et n’avait laissé aucune chance à la formation berkanie à l’occasion de la 8e journée (4-0).

Casablanca a débloqué le compteur à la 90e+12 minute avec le seul but du match, signé Guy Mbenza.

Suite à cette rencontre, les Casablancais demeurent à la première place du classement avec 59 points, alors que la RSB, 35 points, se maintient à la sixième place.

Pour la prochaine journée de Botola, la Renaissance de Berkane se déplacera chez le Rapide Oued Zem, tandis que le WAC évoluera à domicile face au Difaâ d’El Jadida.

M.S.