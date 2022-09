Botola Pro D1: le Wydad arrache sa première victoire de la saison (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca s’est octroyé 3 points, en s’imposant trois buts à un contre le Difaâ d’El Jadida au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 2e journée de la Botola Pro D1, ce lundi.

Le Wydad a conservé jusqu’à la dernière minute son avantage obtenu pendant la première période (2-0), faisant passer le score à 3-1.

Durant la dernière saison, les Rouges avaient surclassé les chevaliers de Doukkala pour le compte de la 28e journée (2-1), mais El Jadida avait défait les Rouge et Blanc pour le compte de la 13e journée (2-1). Les Casablancais ont débloqué le compteur dès la 9e minute avec une réalisation de Yahya Attiyat Allah. Ils ont par la suite augmenté leur avance avec un but de Junior Sambou à la 15e minute et une réalisation d’Ayman El Hassouni à la 48e minute. Le Difaâ d’El Jadida a réduit l’écart à la 56e minute avec un but de Mesut Jumaa.

Au terme de ce match, le WAC grimpe à la première place avec 4 points, tandis que les chevaliers de Doukkala, 3 points, demeurent à la troisième place du classement.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, El Jadida jouera à domicile face au Chabab de Mohammédia, alors que le Wydad de Casablanca évoluera à l’extérieur contre l’Olympique de Khouribga.

M.S.