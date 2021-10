Botola Pro: Berkane et Khouribga se quittent bons amis (VIDEO)

La Renaissance de Berkane (RSB) et l’Olympique de Khouribga (OCK) n’ont pas réussi à se départager (3-3) mercredi, pour le compte de la 6e journée de la Botola Pro D1, au stade municipal de Berkane.

En mauvaise posture avec 1 but de retard à la fin de la première mi-temps, l’OCK a rattrapé le score pendant la seconde période. L’ouverture du score pour les Khouribguis a été signée par Hamza El Fatouaki à la 8e minute. Les Berkanis sont revenus à la marque à la 15e minute avec une réalisation de Hamza El Moussaoui. La RSB a pris le dessus grâce à une réalisation de Youssef El Fahli à la 41e minute et un but d’Issoufou Dayou à la 49e minute. Après avoir réduit l’écart avec une réalisation d’Oussama El Haffari (62e), l’Olympique de Khouribga a recollé au score à la 73e minute avec un but d’Abderrazzak Fiston.

Au terme de cette rencontre, les Berkanis grimpent à la sixième place avec 8 points, tandis que l’OCK (6 pts) se hisse à la dixième place.

DM