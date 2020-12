Botola Pro: Berkane arrache ses trois premiers points (VIDEO)

La Renaissance de Berkane (RSB) s’est imposée sur la pelouse de la Renaissance Zemamra par 2 buts à 0, ce samedi au stade El Bachir de Mohammedia, en match de la 1ère journée de la Botola Pro.

Les réalisations des visiteurs ont été signées par Mohcine Yajour (33e) et Hamada Laâchir (34e).

Grâce à ce succès, la RSB rejoint provisoirement en tête du classement les nouveaux promus, le Chabab Mohammedia et le Moghreb de Fès, vainqueurs la veille, dans l’ordre, du Moghreb de Tétouan (2-0) et de l’AS FAR (2-1).

Dans la soirée, Rapid Oued Zem reçoit le Mouloudia Oujda alors que le Difaa El Jadida se produira dans l’antre de l’Olympic Safi.

M.S. (avec MAP)