Botola Pro (7e journée): le FUS de Rabat s’incline à domicile (VIDEO)

Le FUS de Rabat s’est incliné ce samedi à domicile face au Youssoufia de Berrechid (1-2), en match comptant pour la 7e journée de Botola Pro D1.

Les locaux ont ouvert le score dès la 6e minute de jeu par le biais de Saad Khorsa, avant qu’Aziz Ennakhli n’égalise pour le camp adverse (51e).

Alors que la rencontre s’acheminait vers un score de parité, les visiteurs ont arraché une victoire méritée dans les derniers souffles grâce à Said Aoufir (87e). Au terme de la rencontre, le CAYB se hisse à la quatrième position du classement avec un total de 10 points ex æquo avec la Renaissance de Berkane et l’Ittihad de Tanger.

Pour sa part, le club de la capitale stagne à la dixième position avec 6 unités, aux côtés de l’AS FAR, le Rapide Oued Zem, la Renaissance de Zemamra et le Hassania d’Agadir.

Plus tôt dans la journée, l’Olympic de Safi s’est imposé sur la pelouse du Moghreb de Tétouan par 3 buts à 1, tandis que le Mouloudia Oujda reçoit dans quelques instants l’AS FAR (19h30).

MD