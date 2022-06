Botola Pro 2022: le Wydad sacré champion du Maroc (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca a été sacré du champion du Maroc, après son match nul (2-2) face au Mouloudia d’Oujda, ce mercredi pour le compte de la 29e journée de la Botola Pro D1. La rencontre a eu lieu au stade municipal d’Oujda.

Le Wydad est finalement revenu au score après avoir souffert de 2 buts de retard à la fin de la première partie.

Lors du début de cette saison, les Rouges avaient renversé Oujda à l’occasion de la 14e journée (3-2). Durant la saison précédente, les Rouge et Blanc l’avaient emporté face à l’équipe oujdie à l’occasion de la 27e journée (0-2), et Casablanca et le MCO n’étaient pas parvenus à se départager pour le compte de la 12e journée (1-1).

Le club de l’oriental a débloqué le compteur dès la 6e minute avec une réalisation de Lamine Diakité. Il a ensuite enfoncé le clou avec un autre but de Diakité (33e). Après avoir réduit l’écart avec un but de Guy Mbenza à la 50e minute, les Casablancais ont rattrapé le score à la 90e+1 minute avec une réalisation de Juvhel Tsoumou, lui laissant ainsi l’occasion de clore le match sur un nul.

À la suite de cette rencontre, le Mouloudia d’Oujda reste à la 14e place du classement avec 30 points, alors que le WAC, 63 points, demeure à la première place.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, Oujda se rendra chez le Chabab de Mohammédia, tandis que le Wydad de Casablanca jouera à domicile contre le FUS de Rabat.

M.S.