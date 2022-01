Botola: match nul entre l’AS FAR et le Raja (VIDEO)

L’Association Sportive des FAR (AS FAR) et le Raja de Casablanca (RCA) se sont neutralisés, 1 but partout, dimanche soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match de mise à jour de la 14e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Souffrant de 1 but de retard à la pause, le Raja a rattrapé le score en seconde mi-temps.

Les militaires ont débloqué le compteur à la 39e minute avec un penalty signé Reda Selim. Les Verts ont recollé au score à la 85e minute avec une réalisation de Hamid Ahadad, lui laissant ainsi l’occasion d’éviter la défaite.

Suite à cette rencontre, la formation militaire, 24 points, grimpe à la troisième place du classement, tandis que les Vert et blanc se maintiennent à la deuxième place avec 29 unités.

Pour le compte de la 16e journée de la Botola Pro D1, l’AS FAR se rendra chez la Jeunesse sportive Salmi (JSS), alors que le Raja de Casablanca évoluera à domicile contre le Youssoufia de Berrechid (CAYB).

