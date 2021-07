Botola: le Wydad sacré champion du Maroc

Le Wydad de Casablanca (WAC) a été sacré champion du Maroc, après sa victoire sur la pelouse du Mouloudia Oujda (MCO) par 2 buts à 0, mercredi soir pour le compte de la 27è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Ayoub El Kaabi (64è) et Yahya Attiyat Allah (90+1è) ont marqué les deux réalisations du WAC.

Les Rouge et blanc remportent ainsi le titre à trois journées de la fin de la Botola Pro. Ils sont leaders avec 63 points, comptant 11 points d’avance sur leur dauphin, le Raja de Casablanca, large vainqueur plus tôt du Moghreb de Tétouan (4-1).

Le WAC est le club qui détient le record de titres de champion du Maroc, avec 21 sacres depuis 1948, dont 16 depuis la création de la Fédération royale marocaine de football en 1956, devant l’AS FAR (12) et le Raja de Casablanca (12), alors que le KAC de Kénitra et le Moghreb de Fès sont à égalité (4).

S.L. (avec MAP)