Botola: le Raja s’impose à l’extérieur contre le Mouloudia d’Oujda et prend la tête

Le Raja de Casablanca (RCA) a surclassé le Mouloudia d’Oujda (MCO) sur le score de 3 buts à 1, pour le compte de la 6e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, mercredi, au stade municipal d’Oujda.

Déjà en tête à la mi-temps (0-2), le Raja a su gérer son avantage jusqu’à la fin, passant au score de 1-3.

Les Verts ont ouvert la marque dès la 5e minute avec une réalisation d’Abdallah Farah, avant d’augmenter leur avance avec une réalisation de Hamid Ahaddad à la 25e minute et un but de Mohcine Metouali à la 46e minute. Le MCO a réduit son retard à la 56e minute avec une réalisation de Salaheddine Bahi. Suite à cette rencontre, les Vert et blanc, 15 points, s’emparent provisoirement du fauteuil du leader, tandis que l’équipe oujdie reste à la sixième place du classement avec 8 points.

DM