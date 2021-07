Botola: le chauffeur du MAT en larmes après la relégation en D2 (PHOTOS)

C’est officiel. Le Moghreb de Tétouan ne jouera pas en D1 de la Botola Pro la saison prochaine suite à la défaite contre la Renaissance de Berkane (3-2) en match comptant pour la 30e et dernière journée du championnat. Le MAT a fini la saison en 15e position, et a ainsi été relégué en D2.

Une énorme déception régnait parmi les joueurs et les composantes du club, à l’issue du match qui s’est déroulé au stade Père-Jégo à Casablanca. Des joueurs ont fondu en larmes dès le sifflet final du match, dans lequel un résultat nul aurait suffi pour rester en D1.

Les internautes ont partagé des photos du chauffeur du bus du club, pleurant après la relégation. Le cliché a été largement diffusé et commenté sur les réseaux sociaux, et a suscité une vague d’émotion et de sympathie chez les internautes, qui ont souhaité bonne chance au club pour la suite.

Notons qu’il s’agit de la 9e relégation de l’histoire du club.

M.F.