Botola: la saison sera-t-elle annulée ?

Un match de football sans public, c’est un peu comme regarder un film sous-titré sans le son. En Europe, la majorité des rencontres de Ligue des Champions se sont jouées à huis clos cette semaine à cause du coronavirus.

Au delà de l’aspect sportif, ces mesures constituent des pertes colossales pour les clubs. Le Paris Saint Germain, qui a joué sa rencontre à domicile sans public, aura perdu plus de 5 millions d’euros net, liés notamment à la billetterie. Chez nous, plusieurs matchs se sont déjà joués à huis clos, que ce soit en Botola ou en Coupe de la CAF, ce qui n’arrange pas les caisses des clubs marocains. On estime leurs pertes sèches à environ un million de dirham par match. La solution aurait peut-être été de reporter les rencontres au lieu de les disputer sans public. Mais le spectacle doit aussi continuer, et il n’est pas simple de tout décaler sans savoir jusqu’à quand… Hasard du calendrier, avec le Championnat d’Afrique des Nations qui se tient du 4 au 25 avril, il n’y aura plus de match de Botola pendant un mois. Mais le Maroc a prévu d’envoyer ses joueurs au Cameroun. La CAF va-t-elle maintenir cette compétition ? Si la réponse est oui, le public sera-t-il autorisé à entrer dans les stades ? Pour l’instant, la Confédération africaine se veut rassurante, étant donné que le virus touche beaucoup moins notre continent que l’Europe ou l’Asie. En attendant, la saison footballistique est très compromise en Italie puisque la Série A est officiellement suspendue jusqu’au 3 avril.

Un casse-tête pour les organisateurs du Calcio qui envisagent même de disputer des play-off ou de ne pas attribuer de titre cette saison si le championnat ne reprend pas. Les autres championnats européens, eux aussi, sont désormais en stand-by. À part le football, rien ne tourne plus très rond dans ce pays qui est le deuxième au monde touché par le Covid-19.

Rappelons que la FRMF a décidé ce samedi de suspendre tous les matchs de football, toutes catégories confondues, jusqu’à nouvel ordre.

