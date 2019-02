Botola: la FRMF inflige de lourdes sanctions à Oujda

La Commission centrale de discipline et du fair-play de la FRMF a décidé de priver le Mouloudia d’Oujda, de cinq rencontres devant son public, tout en lui infligeant une amende de 85.000 dhs. Cela fait suite aux actes de vandalisme ayant entaché le derby de l’Oriental qui l’a opposé à la Renaissance de Berkane, au Stade d’Honneur.

Le MCO devra s’acquitter des frais des dommages causés au Stade d’Honneur, après évaluation et détermination de la direction du Stade.

La RSB a écopé, quant à elle, d’une de 10.000 dhs et devra disputer, deux rencontres, sans ses supporters.

A cette occasion, la FRMF dénonce et rejette ces actes irresponsables susceptibles de sanctions et qui portent atteinte à l’image du football national. La FRMF appelle l’ensemble des intervenants à la mobilisation pour lutter et éradiquer le fléau de la violence sous toutes ses formes.

Le MCO s’était imposé (1-0), lors de cette rencontre comptant pour la mise à jour de la 16è journée, grâce à une réalisation d’Abdellah Khafifi à la 54è minute du jeu.

S.L. (avec MAP)