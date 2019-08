Botola: la FRMF a fait une annonce

Le coup d’envoi du Championnat national (Botola Pro) au titre de la saison 2018-2019 sera donné le 13 septembre alors que la dernière journée se jouera le 28 juin, a annoncé ce vendredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Lors d’une réunion du Comité directeur de la FRMF tenue ce vendredi à Rabat, les membres de ce Comité ont appelé à la nécessité de respecter le calendrier du championnat national du début jusqu’à la fin tout en tenant compte des dates de la participation des clubs marocains aux compétitions arabes et africaines, a indiqué la FRMF dans un communiqué.

Concernant la Coupe du Trône, le Comité a fait savoir que les 16es de finale de la Coupe du Trône sont programmés pour les 30, 31 août et 1 er septembre, a noté le communiqué, ajoutant que l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) sera adoptée à partir des demi-finales prévues le 15 octobre.

Par ailleurs, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a annoncé aux membres du Comité directeur que le nom du nouveau sélectionneur de l’Equipe Nationale “A” sera dévoilé la semaine prochaine.

Pour sa part, le président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), Jamal Sennoussi, a présenté un exposé au sujet de la programmation des matchs des différents championnats amateurs, a ajouté la même source, précisant que suite aux décisions du Comité directeur de la LNFA et l’approbation du Comité directeur de la FRMF, les matchs du championnat amateur “Sahara” se joueront avec onze clubs alors que les matchs du championnat amateur “Nord-Est” se joueront avec quinze clubs.

Au cours de cette réunion, un deuxième exposé a été présenté, par le président de la Commission Centrale d’Arbitrage (CCA), Jamal Kaaouachi, qui a été consacré au nouveau découpage des ligues régionales selon la loi relative à l’Education Physique et aux Sports (30-09) et à la loi organique relative à la Régionalisation. Le Comité directeur a également appelé les ligues régionales à tenir leurs assemblées générales selon les dispositions de la loi 30-09 et avant l’assemblée générale de la FRMF programmée pour le lundi 16 septembre 2019.

S.L. (avec MAP)