Botola: Faouzi Benzarti bientôt de retour ?

L’entraîneur tunisien, Faouzi Benzarti était absent des entraînements du CS Sfax mercredi. Selon le journal tunisien Echourouk, l’entraîneur avait prévenu la direction du club de son absence.

D’autres médias tunisien indiquent que l’entraîneur s’est absenté pour contester les retards dans les paiements des joueurs. Benzarti menace de quitter le club si le problème persiste, ajoute-t-on.

Dans ce contexte, la possibilité du retour de Benzarti à Botola pro demeure possible. Le Wydad vise à récupérer ses services et le Raja aurait également des vues sur l’entraîneur, au vu des circonstances tendues entre Jamal Salami et la direction du club.

M.F.