Botola D1: le président d’un club suspendu quatre ans

Le président du Youssoufia de Berrechid, Noureddine El Baidi, a été suspendu, pour quatre ans, de toute activité liée au football, indique vendredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF). La commission d’éthique de la FRMF a suspendu Noureddine El Baidi de l’exercice de toute activité liée au football pour les quatre prochaines années, peut-on lire dans un communiqué de la fédération, ajoutant que le président du club de la Botola Pro D1 doit s’acquitter d’une amende de 100.000 dirhams.

Cette sanction intervient sur fond des évènements qui ont émaillé le match entre le Youssoufia Berrechid (CAYB) et l’AS FAR, pour le compte de la 24è journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». De son côté, la commission centrale de discipline relevant de la Fédération a décidé de suspendre El Baidi jusqu’à la fin de l’actuelle saison et l’interdire d’accéder aux terrains de football.

Elle lui a également infligé une amende de 50.000 DH, pour « mauvais comportement et être descendu sur le terrain après la fin du match CAYB/AS FAR, conformément aux articles 105, 57 et 76 du code disciplinaire ».

S.L. (avec MAP)