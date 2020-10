Botola: Abdeslam Ouaddou prend les commandes de ce club

L’ancien international marocain Abdeslam Ouaddou a été choisi pour prendre les commandes du Mouloudia Club d’Oujda (MCO), en remplacement de l’entraîneur algérien Abdelhak Benchikha, a indiqué ce mardi le président du MCO, Mohamed Houar.

Arrivé en fin de contrat, Abdelhak Benchikha n’a pas souhaité prolonger avec le club oujdi, a précisé Houar, lors d’une conférence de presse organisée en ligne et diffusée sur la page Facebook officielle du club.

Houar, qui a exprimé ses remerciements à Benchikha pour les efforts consentis au service du MCO, a souligné que le choix a été porté sur Abdeslam Ouaddou pour ses qualités professionnelles et personnelles et sa solide formation académique, en plus de son expérience de joueur international.

Le recrutement du nouvel entraîneur s’inscrit dans le cadre d’une stratégie, ambitieuse et réaliste, qui vise la reconstruction et la réorganisation du club sur les trois prochaines années, a-t-il affirmé, ajoutant que les détails de ce nouveau projet sportif seront dévoilés prochainement.

Le président du MCO a aussi tenu à remercier les joueurs et le staff du club pour leurs efforts ayant permis de tenir la promesse exprimée en début de saison d’occuper l’une des cinq premières places au classement de la Botola Pro D1.

Le Mouloudia d’Oujda est arrivé cinquième du classement final de la Botola Pro D1 saison 2019-2020, avec un total de 48 points.

Abdeslam Ouaddou a évolué au sein de plusieurs équipes dont l’AS Nancy-Lorraine, Valenciennes et Rennes (France), Fulham (Angleterre), Olympiakos (Grèce) et Lekhwiya et Qatar SC (Qatar). Il a aussi défendu le maillot de la sélection nationale première entre 2001 et 2010.

M.S. (avec MAP)