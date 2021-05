Borussia Dortmund fait une annonce sur l’avenir de Haaland

L’avenir d’Erling Haaland semble toujours dans le flou. Le prodige norvégien est l’un des joueurs les plus côtés actuellement, et plusieurs géants européens visent à obtenir ses services au prochain mercato. Toutefois, son club du Borussia Dortmund ne semble pas vouloir le laisser partir.

En effet, le responsable du football au Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a démenti les propos de Mino Raiola, l’agent de Haaland, selon lesquels il existerait un accord avec le club pour laisser partir le buteur de 20 ans. Kehl voit même le Norvégien rester à Dortmund la saison prochaine.

« Nous connaissons très bien Mino Raiola. Pour être honnête, nous traitons la situation avec calme. Il y a une situation contractuelle claire, le joueur se comporte très bien. Il est totalement investi et s’identifie complètement au club. Mais il est également clair que nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que c’est l’attaquant le plus courtisé au monde et que ça ne s’arrêtera pas. Je suppose qu’il jouera pour Dortmund la saison prochaine », a-t-il déclaré à Sport1.

Pour rappel, Haaland a été transféré du RB Salzbourg au Borussia Dortmund contre 20 millions d’euros, et pour un contrat qui prendra fin en juin 2024.

M.F.