Bonne nouvelle pour Ziyech: Tuchel prend la porte !

Après la défaite de Chelsea, mardi, face au Dinamo Zagreb pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a été viré.

Dans un communiqué, Chelsea annonce «que les nouveaux propriétaires estiment que c’est le bon moment pour faire la transition». « Au nom de tous les membres du Chelsea FC, le club souhaite exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts », ajoute la même source, assurant que Tuchel occupera une place importante dans l’histoire du club après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la coupe du monde des clubs lors de son passage. Chelsea précise qu’il n’y aura pas d’autre commentaire sur le sujet tant qu’un nouvel entraîneur n’aura pas été nommé.

Ce départ pourrait profiter à Hakim Ziyech qui ne faisait plus partie des plans de l’entraîneur Thomas Tuchel. L’ancien international marocain était en froid avec l’Allemand qui n’était plus intéressé par ses services. Le joueur ne figurait même plus dans le onze de départ depuis le début de la saison.

A ce propos, le nouveau sélectionneur national Walid Regragui avait appelé Hakim Ziyech à quitter Chelsea et à se trouver un nouveau club. Sauf que le joueur n’est pas parvenu à trouver une autre équipe à cause, en particulier, de la surenchère de son équipe actuelle qui n’accepte pas son prêt à un autre club, mais tient à vendre, de façon définitive, le contrat qui le lie à l’international marocain.

Chelsea FC exigeait le montant de 44 millions d’euros pour laisser partir Hakim Ziyech!

H.M.