Bonne nouvelle pour les supporters du Raja

Le portier du Raja de Casablanca, Anass Zniti, a été convoqué par le sélectionneur national pour prendre part au stage préparatoire de l’équipe nationale en vue de la Coupe d’Afrique des Nations.

Hervé Renard s’est tourné vers Zniti pour remplacer Abdelali Al Mhamdi, le gardien de but de la RSB, qui a été blessé récemment contre le FUS de Rabat. Ce dernier avait rejoint le rassemblement des Lions à Maâmoura et, après avoir effectué des examens médicaux, le médecin a estimé que le joueur aura besoin d’un peu plus de repos pour se rétablir.

Notons que le Maroc joue deux rencontres amicales avant de s’envoler en Égypte. Il défiera la Gambie le 12 juin et la Zambie quatre jours après. La Coupe d’Afrique des Nations aura lieu le 21 du même mois et s’achèvera le 19 juillet.

N.K