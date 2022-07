Bonne nouvelle pour les fans de Nayef Aguerd

L’annonce a été faite par le groupe Bein Sport. Nayef Aguerd sera éloigné des terrains pendant une longue durée.

Le défenseur de West Ham United a contracté une grave blessure lors d’une rencontre amicale avec les Glasgow Rangers mardi dernier et sera ainsi indisponible pour une durée de 3 mois. Aguerd avait signé avec West Ham en juin dernier, en provenance du FC Rennes.

Cela dit, le staff médical de l’équipe anglaise a indiqué vendredi qu’il y aurait plus de peur que de mal, et qu’Aguerd devrait retrouver la pelouse plus tôt que prévu. Selon plusieurs médias locaux, le joueur pourrait être présent pour le premier match de la Premier League du club.

L’on pourrait donc bien voir Nayef Aguerd jouer avec les Lions de l’Atlas fin septembre prochain, à l’occasion du Mondial 2022 qui se tient au Qatar, ainsi que les matchs comptant pour la qualification à la CAN 2023.

A.O.