Blessures de Hakimi, Hafidi et En-Nesyri: La Fédé se prononce

السيد فوزي لقجع يتابع الحالة الصحية للاعبين النصيري والحافيظي وحاكيمي يتابع السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحالة الصحية لكل من يوسف النصيري الذي أصيب خلال المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول، وعبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي، وأشرف حاكيمي، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، إثر اصابتهما رفقة فريقيهما. وكلف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني للمتابعة الدقيقة للحالة الصحية للاعبين الثلاثة. @achrafhakimi @hafidiabdel18