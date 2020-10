Blessures au Zamalek : le médecin de l’équipe fait le point

Le médecin du Zamalek égyptien, Mohammed Oussama, a évoqué les éventuelles absences face au Raja.

La participation du défenseur Moahmmed Alaa est incertaine, selon le médecin. « Je préfère ne pas prendre de risques », a-t-il déclaré à la chaîne du Zamalek. Et de poursuivre: « Il est blessé au ligament externe du genou et subira un nouvel examen ce samedi. Je préfère être sûr à 100% ».

Concernant Ferjani Sassi, qui a été confirmé positif au coronavirus, Oussama a assuré qu’il se porte mieux, ajoutant que « chaque pays a son protocole sanitaire. Sassi a été déclaré positif suite à des tests à l’hôtel, et non pas à l’hôpital ». Le médecin a également indiqué que l’ailier droit Hazem Imam s’est rétabli de sa blessure et sera prêt dimanche.

Rappelons que le Raja et le Zamalek s’affrontent dimanche à Casablanca lors du match comptant pour la demi-finale aller de la ligue des champions africaine.

M.F.