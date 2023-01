Blessure d’El Moutaraji: mauvaise nouvelle pour les supporters du Wydad

Mehdi Nafti devra se passer des services de Zouhair Moutaraji lors de la Coupe du monde des clubs prévue en février prochain au Maroc.

Blessé face au MAT, le joueur du Wydad de Casablanca a subi les examens nécessaires. D’après les résultats, El Moutaraji, blessé au genou, sera indisponible pendant trois mois et ratera ainsi le Mondialito et plusieurs matchs de la Botola, de la Ligue des champions et de la Coupe du Trône.

En plus d’El Moutaraji, le WAC sera privé de son attaquant Bouly Junior Sambo, blessé face au Chabab Mohammedia lors du match comptant pour la 10ème journée de la Botola. Le joueur sera indisponible pendant deux mois.

H.M.