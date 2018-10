Blessure de Hakim Ziyech: l’Ajax fait durer le suspense

Auteur d'un superbe but et d'une passe décisive, l'international s'est blessé dans les arrêts de jeu.

Le chouchou du public marocain s’était blessé, à titre de rappel, à l’Arena Stadium d’Amsterdam après un tir sur le poteau dans les ultimes instants de la rencontre contre l’AZ Alkmaar, largement emportée par l’Ajax (5-0). Il a été auteur d’un but et d’une passe décisive.

Ce dernier demande à Hervé Renard de “ménager” le milieu des Lions de l’Atlas en faisant preuve de prudence lors des entraînements des Lions de l’Atlas, en vu de la double confrontation contre les Iles Comores (samedi et mercredi) pour le compte de la CAN 2019.