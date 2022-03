Blessé, Achraf Hakimi donne de ses nouvelles

L’international marocain Achraf Hakimi a tenu à rassurer ses supporters au Maroc et ailleurs, au sujet de sa blessure au genou, qui l’a éloigné des pelouses le week-end dernier.

Dans une déclaration à Le Parisien, le latéral droit du Paris Saint-Germain a indiqué que sa blessure n’est pas inquiétante, et qu’il sera bientôt de retour sur les pelouses. « Chaque jour qui passe, je me sens mieux. On y va petit à petit et on verra l’évolution. Grâce à Dieu, ce n’est pas grave. Je suis en train de revenir sur le terrain », a-t-il déclaré.

Notons que la blessure de Hakimi avait particulièrement inquiété les supporters marocains, qui craignait que la blessure n’écarte le joueur des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face à la RDC.

Notons que le PSG affronte, mercredi prochain, le Real Madrid en 8e de finale retour de la Champions League. La participation de Hakimi y est toujours incertaine.

M.F.