Blessé, Achraf Hakimi adresse un message à ses fans (PHOTO)

View this post on Instagram

Ya conocéis la triste noticia de mi lesión. Ahora tengo la mente puesta en mi rehabilitación para volver cuanto antes al campo. Gracias a todos por preocuparos y por vuestros mensajes de ánimo. Un abrazo ❤️❤️❤️ . You already know the sad news of my injury. Now I have my mind set on my rehabilitation to return to the field as soon as possible. Thank you all for caring and for your messages of encouragement. A hug ❤❤❤