Bientôt une académie de football pour le MAS

Le MAS de Fès annonce la réalisation prochaine d’une académie de football. Pour ce faire, il a acquis cette semaine un terrain de six ha pour un montant de 2,8 MDH. À noter que le MAS se prépare à conclure des partenariats avec des clubs européens comme Liverpool et Bordeaux.

«Le principal match que notre club doit remporter à tout prix, cette année, est celui du développement des infrastructures». Ce sont les propos du président du Maghreb association sportive (MAS) de Fès, Ismail Jamai. Lors d’une conférence de presse organisée cette semaine par le club, le bureau de direction a noté que son objectif principal consiste en l’amélioration des infrastructures du club, ce qui lui permettra de bénéficier de ressources financières supplémentaires fixes et durables. Dans ce cadre, le président a annoncé que le projet de l’académie de football de Fès nécessitera une enveloppe de 5,6 millions de dirhams (MDH). Pour concrétiser ce chantier le plus tôt possible, le club a acquis, cette semaine, un terrain de six ha pour 2,8 MDH.

Partenariats avec Liverpool et Bordeaux

Le président du MAS a annoncé la possibilité de conclure des partenariats avec des clubs tels que ceux de Liverpool et Bordeaux. En matière de formation des jeunes joueurs, le club conclura cette année une convention avec le footballeur international Jordi Cruyff.

«Cet accord nous permettra d’améliorer l’éducation footballistique des jeunes avec des techniques modernes permettant de former des joueurs dynamiques et offensifs», indique Jamai.

Cette rencontre a été également l’occasion d’annoncer l’organisation de l’assemblée générale de l’équipe au titre de la saison 2021/2022, laquelle se tiendra le 15 octobre prochain, et de présenter la situation administrative et financière du club, dont le budget actualisé s’élève à 9 MDH. Le point de presse a aussi permis de revenir sur les derniers recrutements opérés par le MAS pour renforcer son effectif. Le club vient, en effet, de s’attacher les services de six nouveaux joueurs en perspective de la saison prochaine.

Nouvelle salle couverte au complexe sportif de Fès

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Stratégie nationale du sport, qui passe par l’implication de nombreux acteurs, dont le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, les fédérations, les collectivités et les associations sportives, le ministère de tutelle vient d’annoncer le lancement d’un projet de construction d’une salle couverte au complexe sportif de Fès d’une enveloppe de 41,7 MDH.

Mehdi Idrissi