Bientôt les retrouvailles entre Ramos et Ronaldo à la Juve ?

Alors que la possibilité d’une prolongation de contrat entre Sergio Ramos et le Real Madrid semble définitivement écartée, de plus en plus de clubs entrent en lice pour obtenir les services du défenseur central. Après le Paris Saint-Germain et Manchester United, c’est désormais la Juventus qui tentera aussi de séduire le capitaine merengue.

Selon le site Calcio Mercato, Juventus aurait la ferme volonté de renforcer ses rangs, et tentera d’approcher Sergio Ramos. La Vieille Dame est, par ailleurs, bien connue pour sa tradition de recruter de joueurs en fin de contrat. Cristiano Ronaldo et Sergio vont-ils se retrouver de nouveau dans une seule équipe? Affaire à suivre.

M.F