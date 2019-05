Berkane-Zamalek: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Finale/Coupe de la CAF)

C’est le grand jour pour la Renaissance sportive de Berkane. Ce dimanche 19 mai, le club croisera le fer avec les Egyptiens du Zamalek dans le cadre de la finale aller de la Coupe de la CAF.

Grâce à leur rage de vaincre, les Berkanis ont réalisé un parcours exceptionnel lors de cette compétition en remportant tous les matchs à domicile, à part le nul concédé face au Raja en phase de poule. Pour atteindre la finale, la RSB a signé sur une remontada historique en s’imposant (3-0) contre le CS Sfaxien après une défaite (2-0) à l’aller en Tunisie.

Les Berkanis ont ainsi démontré, à travers cette hargne et ce parcours hors norme, qu’ils ont tous les moyens pour remporter, pour la première fois de leur histoire, cette Coupe de la CAF tant rêvée. Mais la tâche ne sera certainement pas aisée pour la RSB qui affronte le Zamalek, habitué aux grands-rendez-vous africains.

Si le club égyptien a plus d’expérience dans les compétitions continentales, il sera toutefois privé de plusieurs joueurs clés comme son avant-centre, l’international marocain, Khalid Boutaib. Le club a également perdu les services de Mohamed Antar, Farjani Sassi, et Mustapha Fathi, pour cause de blessure. Le portier de Zamalek s’est d’ailleurs confié à Le Site info concernant ce match et a fait savoir que ce duel sera très difficile et se jouera sur des petits détails.

Le coup d’envoi de cette rencontre cruciale, qui aura lieu au stade municipal de Berkane, sera donné à 22h. Elle sera transmise sur BeIn Sport HD 1 et BeIn Sport MAX 5 FR.

Rappelons que le match retour se jouera le 26 mai en Egypte, sur la pelouse du stade international du Caire.

