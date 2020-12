Berkane Vs Al-Ahly: la date et le lieu dévoilés ce jeudi (Supercoupe)

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) tiendra, jeudi au Caire, une réunion pour déterminer la date et le lieu du match de la Supercoupe de la CAF, qui opposera la Renaissance de Berkane, détenteur de la Coupe de la Confédération, à Al-Ahly, titulaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Lors de cette réunion, le Comité fixera également le lieu et la date de l’édition 2021 de la Supercoupe, procédera à la ratification des décisions du Comité d’urgence, mettra le point sur les préparatifs en cours pour l’organisation de la Ligue des champions féminine et examinera le processus de modernisation du Championnat d’Afrique des jeunes U-17.

La réunion se penchera également sur la mise à jour du programme d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football de plage au Sénégal, les amendements prévus aux règlements de la CAF pour les compétitions interclubs et l’ouverture des candidatures pour l’organisation des prochaines compétitions continentales, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022, la Coupe d’Afrique des Nations de football de plage 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations U-17 et U-20 en 2023.

La CAF avait convenu avec le Qatar d’accueillir les éditions 2020 et 2021 de la Super Coupe, avant d’annoncer dans un communiqué la semaine dernière que le match sera plutôt organisé en Égypte.

La Super Coupe d’Afrique est un match unique disputé entre le vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique et le vainqueur de la Coupe de la Confédération., qui opposera la Renaissance de Berkane, détenteur de la Coupe de la Confédération, à Al-Ahly, titulaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Lors de cette réunion, le Comité fixera également le lieu et la date de l’édition 2021 de la Super Coupe, procédera à la ratification des décisions du Comité d’urgence, mettra le point sur les préparatifs en cours pour l’organisation de la Ligue des champions féminine et examinera le processus de modernisation du Championnat d’Afrique des jeunes U-17.

La réunion se penchera également sur la mise à jour du programme d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football de plage au Sénégal, les amendements prévus aux règlements de la CAF pour les compétitions interclubs et l’ouverture des candidatures pour l’organisation des prochaines compétitions continentales, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022, la Coupe d’Afrique des Nations de football de plage 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations U-17 et U-20 en 2023.

La CAF avait convenu avec le Qatar d’accueillir les éditions 2020 et 2021 de la Super Coupe, avant d’annoncer dans un communiqué la semaine dernière que le match sera plutôt organisé en Égypte.

La Super Coupe d’Afrique est un match unique disputé entre le vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique et le vainqueur de la Coupe de la Confédération.