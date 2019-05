Berkane-Sfax: les sanctions sont tombées

Les sanctions de la CAF sont tombées suite aux actes de vandalisme perpétrés par les joueurs et le staff du Club Sportif Sfaxien (CSS) après leur défaite face à la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) en demi-finale de la Coupe de la CAF.

L’instance a décidé de suspendre Wassim Hnid, Houssem Dagdoug et Aymen Harzi, trois joueurs du club, pour quatre matchs dont un avec sursis. La CAF a également suspendu l’entraîneur adjoint Mahmoud Masmoudi et l’accompagnateur Karim Ghorbel pour six matchs dont un avec sursis.

Et ce n’est pas tout. Le Club Sportif Sfaxien a écopé d’une amende de 40.000 dollars soit près de 400.000 DH qui doit être versée dans un délai de deux mois.

Éliminés en demi-finale de la Coupe de la CAF par la RSB dimanche dernier (3-0), les joueurs du CS Sfax avaient saccagé les vestiaires du stade municipal de Berkane. Les toilettes ont également été dégradées.

À l’issue de la rencontre, ils s’en sont aussi pris à l’arbitre. Plusieurs joueurs et membres du staff de l’équipe tunisienne ont agressé physiquement l’arbitre du match avant l’intervention des stadiers.

Rappelons que les Berkanis se sont qualifié en finale de la Coupe de la CAF pour la première fois de leur histoire. Ils joueront contre les Egyptiens de Zamalek.

A.K.A.