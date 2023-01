Benzema et Garcia élus sportifs français de l’année 2022

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, et la joueuse de tennis, Caroline Garcia, ont été élus mercredi sportifs français de l’année 2022 par les journalistes de sports en France pour la première édition des Trophées UJSF.

Trois mille journalistes adhérents à l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) étaient invités à voter entre le 24 novembre et le 31 décembre pour élire les meilleurs sportifs de l’année.

Une blessure l’aura privé de Coupe du monde et d’épopée bleue, mais sa première moitié d’année 2022 fut en tous points exceptionnelle. Karim Benzema (35 ans) a atteint sa plénitude footballistique et a porté le Real vers une 14e Ligue des champions et un nouveau titre de champion d’Espagne. Son printemps européen restera dans les annales, écrit l’UJSF sur son site Internet.

Meilleur buteur de la C1 et de la Liga, Benzema jouait dans une autre catégorie en 2022. La sienne. Celle d’un premier Ballon d’Or français depuis 1998.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, le jeune prodige Kylian Mbappé a terminé 2ème au palmarès.

Garcia, âgée de 29 ans, est passée du 75e rang mondial qu’elle occupait avant la tournée américaine pour terminer l’année à la 4e place WTA, gagnant le tournoi WTA 1000 à Cincinnati et atteignant les demi-finales de l’US Open avant de gagner le Masters de fin de saison à Fort Worth (Texas).

La cycliste Pauline Ferrand-Prevost est terminée 2ème du classement.

Le basketteur Victor Wembanyama est élu espoir de l’année. Il n’a pas encore joué un seul match en NBA mais l’Amérique, qui suit le moindre de ses pas, en est déjà folle. Depuis LeBron James et mis à part Zion Williamson, aucun basketteur n’a autant été attendu que le Français, promis à la première place de la prochaine draft, souligne l’UJSF.

Basketteur unique, à la taille XXL (2,21m) et aux aptitudes techniques d’un meneur, Wembanyama est un joueur total, d’un autre type qui régale encore pour quelques mois l’Hexagone, avec les Metropolitans. Après, ce sera le grand saut aux Etats-Unis. A 18 ans, relève-t-on.

Le skieur Arthur Bauchet a gagné le trophée du sportif handisport. A 22 ans, il est déjà triple champion paralympique et huit fois médaillé. A Pékin, après ses quatre médailles d’argent décrochées en 2018, le jeune skieur a remporté trois titres sur la descente, le slalom et le super-combiné, avec le bronze sur slalom géant.

Le XV de France a été plébiscité dans la catégorie « équipe de l’année » et son sélectionneur Fabien Galthié comme « entraîneur de l’année ».

S.L.