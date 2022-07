Benzarti de retour au Raja ? Ce que l’on sait

Le président du Raja de Casablanca, Aziz El Badraoui, aurait achevé les négociations visant à recruter l’entraîneur tunisien, Faouzi Benzarti, pour succéder à Rachid Taoussi.

Une source fiable de Le Site info a assuré qu’El Badraoui a mené en personne les négociations en Tunisie. Selon aussi des informations, dont nous avons précédemment fait état et allant dans le sens que le Raja a le désir d’avoir le Tunisien comme coach et profiter de sa grande et longue expérience.

Cependant, l’on est pas encore parvenu à l’accord de l’intéressé, a souligné notre source, tout en précisant que Al-Ahli Sporting Club de Tripoli (Libye) a annoncé, il y a quelques jours, qu’un accord a été conclu avec Benzarti. Il a toutefois ajouté que l’entraîneur tunisien est ouvert à un retour au Maroc et ce, même si la transaction ne sera effective que lorsqu’il viendra à Casablanca. Sachant, a prévenu la même source, que Benzarti est versatile dans son comportement et que sa venue au Raja ne serait concrétisée qu’après le paraphe de l’accord.

A rappeler que le président du club des Verts, Aziz El Badraoui, avait promis aux supporters de l’équipe rajaouie que le nom du nouvel entraîneur sera révélé après le derby WAC-RAJA, ce jeudi, pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône.

L.A.