Benzarti au Raja ? Le Tunisien répond aux rumeurs

L’entraîneur tunisien Faouzi Benzarti a répondu aux rumeurs selon lesquelles il serait dans le viseur du Raja de Casablanca, qui compterait obtenir ses services prochainement, en remplacement du Belge Marc Wilmots.

Benzarti a démenti ces rumeurs dans une déclaration à Al-Araby Al-Jadeed. « J’ai lu ces rumeurs sur les sites d’information et j’en ai été surpris. Je n’ai pas été contacté par la direction du Raja, et je n’ai aucune connaissance de ma candidature pour diriger l’équipe durant cette période », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Il n’y a rien d’officiel à ce sujet. Mais au Maroc, on évoque souvent mon nom pour ces choses-là et c’est un honneur pour moi, car j’ai laissé de bonnes impressions lors de mes expériences précédentes. J’entretiens de bonnes relations avec les Marocains et c’est une bonne chose ».

Et de conclure : « Je ne pense pas vraiment à quitter l’Union de Monastir. Je me concentre beaucoup sur mon parcours avec cette équipe et je ne compte pas partir ».

Notons que Marc Wilmots est sous le feu des critiques, à cause des résultats jugés « pales » depuis son arrivée au Raja.

M.F.